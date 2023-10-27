Сообщения о попытке госпереворота в России оказались фейком

Сообщения о попытке государственного переворота в России оказались фейком

Telegram-канал «Генерал СВР», который связывают с историком Валерием Соловьем (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и украинским адвокатом Виктором Ермолаевым, опубликовал пост, в котором утверждалось, что президент России Владимир Путин якобы умер в резиденции на Валдае, а в стране происходит попытка государственного переворота. Впоследствии выяснилось, что сообщение оказалось фейком — в Кремле подобные сведения опровергали.

Авторы соответствующей публикации без ссылки на какие-либо источники заявили, что врачи констатировали смерть главы государства в 20:42 по московскому времени в четверг, 26 октября. Кроме того, уточняется, что была усилена охрана «двойника президента», а генерал Дмитрий Кочнев якобы получает инструкции по ситуации от секретаря Совбеза России Николая Патрушева.

При этом известно, что данный канал уже не раз сообщал о «смертельном состоянии» российского лидера, отмечая, что «в последнее время все официальные встречи и мероприятия проводит двойник». Также ряд зарубежных СМИ сообщал о том, что у Путина начались проблемы с сердцем.

На фоне распространения данных слухов Путин появлялся на публике. В частности, именно вечером 26 октября он провел встречу с молодыми учеными на площадке ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королева — видеоотчет мероприятия опубликован на официальном сайте Кремля. Кроме того, стало известно о планах президента — в Кремле заверили, что он посетит международную выставку-форум «Россия», которая будет проходить на ВДНХ с ноября по апрель.

Несколькими днями ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи о критическом состоянии здоровья президента. «С ним все хорошо, это очередная утка, абсолютно», — сказал он. Более того, пресс-секретарь заявил, что у Путина нет двойников. «Что касается работы и так далее. Это относится к категории абсурдных информационных уток, которые с завидным упорством обсуждает целый ряд СМИ», — заключил Песков.

В Кремле неоднократно опровергали сведения о двойниках президента — данный вопрос всплывает в информационной повестке на протяжении уже многих лет. В 2020 году Путин в интервью признавался, что в начале 2000-х годов у него действительно возникала идея привлечь двойника для обеспечения безопасности, однако он от нее отказался. Кроме того, глава государства в курсе теории о своих двойниках и, по словам Пескова, воспринимает ее с улыбкой.

Сообщения о возможном госперевороте в стране получили распространение преимущественно в украинских Telegram-каналах, российские СМИ публиковали официальные комментарии Кремля об отсутствии проблем со здоровьем у президента.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».