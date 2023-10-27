Тренер дворовой команды вырастил необычный картофель на Сахалине

Сахалинский дворовый тренер Нестерчук вырастил картофель с цветной мякотью

Тренер сахалинской дворовой команды «Южный-41» Виктор Нестерчук на собственной даче вырастил цветной картофель. О необычном урожае пишет Sakh.online.

Известно, что овощ отличается темно-синей либо красной кожурой, заглубленными глазками и мякотью от нежно-розовых до насыщенно-фиолетовых оттенков.

«Меня, конечно, удивила цветовая гамма. В дальнейшем я понял, что на вкус она такая же, как и обычная наша белая картошка. Я привез на остров штук 15, до следующего сезона дожило всего 10 картошин, высадил их, собрали почти 20-литровое ведро», — рассказал Нестерчук.

Отмечается, что подобная особенность — итог селекции, скрещивания культурных сортов картофеля с дикорастущими разновидностями. Причина насыщенной окраски связана с повышенным содержанием пигментов-антоцианов, которые являются полезными антиоксидантами для организма человека.

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