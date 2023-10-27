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13:42, 27 октября 2023Экономика

Цены на нефть выросли на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке

Цены на декабрьские поставки нефти Brent увеличились до 90,1 доллара за баррель
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Nick Oxford / Reuters

Стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на поставки нефти североморской марки Brent увеличилась на 2,5 процента и достигла уровня в 90,1 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Схожую динамику продемонстрировала стоимость январских контрактов. Ближе к 13:35 по московскому времени котировки выросли на 2,34 процента и достигли отметки в 89,09 доллара за баррель. В свою очередь, стоимость февральских сырьевых фьючерсов к этому времени увеличилась на 2,27 процента и составила 88,29 доллара за баррель.

Аналитики объяснили прирост стоимости фьючерсных нефтяных контрактов усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке из-за ударов американских военных по двум объектам в Сирии, которые, как утверждается, были связаны с Ираном. Кроме того, ранее в Пентагоне также объявили о дополнительном размещении военного персонала в ближневосточном регионе. В ответ иранские вооруженные силы провели армейские учения.

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На этом фоне эксперты Commerzbank предупредили о рисках прямого вовлечения Ирана в войну между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС. Подобное развитие событий может оказать дополнительное давление на мировые цены на нефть. «Напряженная ситуация на Ближнем Востоке также, вероятно, окажет поддержку ценам на нефть на следующей неделе», — заключили аналитики.

Ранее о рисках резкого роста цен на нефть в случае втягивания в израильско-палестинский конфликт ряда ближневосточных государств и затягивания боевых действий предупреждала руководитель отдела экономических исследований компании Allianz Trade Ана Боата. По ее словам, при таком сценарии биржевые сырьевые котировки могут увеличиться вплоть до 140 долларов за баррель. Подобное обстоятельство рискует поставить мировую экономику на грань рецессии.

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      Анатолий Акулов
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