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22:12, 27 октября 2023Наука и техника

В США модернизируют главную ядерную бомбу

Пентагон модернизирует главную ядерную бомбу США ВB61 до варианта B61-13

Фото: Unsplash

Пентагон заявил, что в США решили модернизировать свою основную атомную бомбу B61 без изменения общего числа ядерных боеприпасов в своих арсеналах. Об этом передает РИА Новости.

Ядерную бомбу ВB61 намерены модернизировать до варианта B61-13 при одобрении Конгресса и выделении необходимых средств. Обновленный вариант заменит часть запасов В61-7. Он будет обладать аналогичной с нею мощностью при более высоких показателях безопасности и точности, которые присущи самой современной модификации В61-12.

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В Пентагоне уточнили, что решение о дальнейшей модернизации бомбы не стоит воспринимать как реакцию на какие-либо отдельные международные события. Однако эти планы «отражают оценку меняющейся ситуации с безопасностью в мире».

Ранее в США испытали новое оружие «Независимости». В частности, в стране запустили зенитную ракету Standard Missile 6 (SM-6), способную поражать надводные и воздушные цели.

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      Марина Совина
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