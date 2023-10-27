В Брянской области оценили разрушения от обстрелов ВСУ за время спецоперации

Губернатор Богомаз: за время СВО Брянская область подверглась 1273 обстрелам

За время специальной военной операции Брянская область подверглась 1273 обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

По его оценке, в результате разрушено 37 частных жилых домов. Кроме того, повреждения получили 617 частных домовладений, 10 многоквартирных домов, 86 автомобилей, 3 фельдшерско-акушерских пункта, 2 школы, 4 детсада, 2 дома культуры, 14 магазинов, 33 строения на промышленных и сельскохозяйственных объектах, а также 15 административных зданий.

Богомаз подчеркнул, что на оказание помощи пострадавшим от обстрелов гражданам и восстановление их имущества выделено 187,9 миллиона рублей.

Кроме того, Богомаз сообщил, что по заданию Минобороны в Брянской области в минимальные сроки были построены оборонительные сооружения. По его словам, их возведение велось в непростых и опасных условиях.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в случае продолжения постоянных обстрелов российской приграничных регионов на территории Украины может быть создана «санитарная зона», которая отодвинет ВСУ от границы.