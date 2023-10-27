В Брянской области оценили разрушения от обстрелов ВСУ за время спецоперации
За время специальной военной операции Брянская область подверглась 1273 обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.
По его оценке, в результате разрушено 37 частных жилых домов. Кроме того, повреждения получили 617 частных домовладений, 10 многоквартирных домов, 86 автомобилей, 3 фельдшерско-акушерских пункта, 2 школы, 4 детсада, 2 дома культуры, 14 магазинов, 33 строения на промышленных и сельскохозяйственных объектах, а также 15 административных зданий.
Богомаз подчеркнул, что на оказание помощи пострадавшим от обстрелов гражданам и восстановление их имущества выделено 187,9 миллиона рублей.
Кроме того, Богомаз сообщил, что по заданию Минобороны в Брянской области в минимальные сроки были построены оборонительные сооружения. По его словам, их возведение велось в непростых и опасных условиях.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что в случае продолжения постоянных обстрелов российской приграничных регионов на территории Украины может быть создана «санитарная зона», которая отодвинет ВСУ от границы.