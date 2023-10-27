В Эстонии увидели связь между повреждением кабелей и газопровода Balticconnector

Премьер Эстонии Каллас связала повреждения кабелей и газопровода Balticconnector

Инциденты с повреждением газопровода Balticconnector и телекоммуникационных кабелей между Финляндией и Эстонией, а также Швецией и Эстонией связаны между собой. С таким предположением выступила эстонский премьер-министр Кая Каллас, передает Reuters.

По ее словам, у Эстонии есть основания полагать, что между тремя инцидентами, которые привели к повреждению трубопровода и двух телекоммуникационных кабелей, существует связь. Она также отметила, что «ни одна версия [событий] не может быть подтверждена или опровергнута относительно эстонских кабелей связи».

Ранее Каллас заявляла об отсутствии доказательств того, что Balticconnector и телекоммуникационные кабели были повреждены в результате диверсии. При этом премьер указала на то, что недалеко от места повреждения газопровода «в одно и то же время находились два судна».