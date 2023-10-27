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11:53, 27 октября 2023Бывший СССР

В Эстонии отказались признавать диверсию на трубопроводе Balticconnector

Премьер Эстонии Каллас: диверсия на трубопроводе Balticconnector не доказана

Фото: Konstantin Sednev / Globallookpress.com

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила об отсутствии доказательств того, что газопровод Balticconnector и телекоммуникационные кабели между Финляндией и Эстонией, а также Швецией и Эстонией были повреждены в результате диверсии. Об этом она сообщила по прибытии на второй день саммита Европейского союза (ЕС), передает ТАСС

«Мы расследуем это дело. Пока что мы не можем сказать, что это была диверсия», — заявила глава правительства. Премьер также отметила, что недалеко от места повреждения трубопровода «в одно и то же время находились два судна».

8 октября газопровод между Финляндией и Эстонией был перекрыт из-за утечки газа. Позднее финский президент Саули Ниинисте заявил, что причиной этого стало внешнее воздействие, а глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что считает инцидент с Balticconnector атакой на инфраструктуру НАТО.

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