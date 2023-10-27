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18:22, 27 октября 2023Мир

В МИД России адресовали Западу вопрос о выгоде эскалации на Ближнем Востоке

Захарова адресовала Западу вопрос о выгоде эскалации на Ближнем Востоке

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила западным странам ответить на вопрос о том, кому выгодна эскалация на Ближнем Востоке. Таким постом, размещенным в Telegram, она ответила на продвигаемый на Западе тезис о том, что конфликт в регионе выгоден РФ.

Дипломат подчеркнула, что сторонники данной точки зрения не принимают во внимание тот факт, что Россия настаивает на прекращении огня в регионе и включила соответствующий призыв в проект резолюции СБ ООН, тогда как США заблокировали российский проект резолюциb именно из-за призыва к прекращению огня.

«Так кому же выгодна эскалация?» — задалась вопросом Захарова, адресовав этот вопрос западным странам.

Ранее Россия и КНР наложили в Совбезе ООН вето на резолюцию США по Израилю и Газе. Комментируя решение, постоянный представитель Китая при Всемирной организации Чжан Цзюнь указал, что Вашингтон не прислушался к предложенным некоторыми странами поправкам в документ.

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции США по сектору Газа лицензией Израилю на наземную операцию. Дипломат заявил, что американский проект существенно уступает стандартам качества.

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      Варвара Кошечкина
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