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18:39, 27 октября 2023Спорт

В Узбекистане заявили о готовности провести с Россией ответный матч

Ахмедов из Узбекской футбольной ассоциации заявил о готовности к игре с Россией

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Вице-президент Узбекской футбольной ассоциации Одил Ахмедов высказался о возможности проведения товарищеского матча со сборной России. Об этом сообщает Sport24.

Функционер отметил, что они сотрудничают с Российским футбольным союзом (РФС), но переговоров о встрече пока не вели. «Ответный матч со сборной России возможен, и Узбекистан не против провести ответную встречу в Москве или другом российском городе», — отметил Ахмедов.

Он также рассказал об интересе к организации встреч между юношескими сборными стран. «В последнее время наши юноши довольно часто играют с российскими ребятами», — добавил функционер.

Россия провела товарищеский матч с Узбекистаном 20 ноября прошлого года. Встреча закончилась со счетом 0:0.

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      Алексей Гусев
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