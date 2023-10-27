В Узбекистане заявили о готовности провести с Россией ответный матч

Ахмедов из Узбекской футбольной ассоциации заявил о готовности к игре с Россией

Вице-президент Узбекской футбольной ассоциации Одил Ахмедов высказался о возможности проведения товарищеского матча со сборной России. Об этом сообщает Sport24.

Функционер отметил, что они сотрудничают с Российским футбольным союзом (РФС), но переговоров о встрече пока не вели. «Ответный матч со сборной России возможен, и Узбекистан не против провести ответную встречу в Москве или другом российском городе», — отметил Ахмедов.

Он также рассказал об интересе к организации встреч между юношескими сборными стран. «В последнее время наши юноши довольно часто играют с российскими ребятами», — добавил функционер.

Россия провела товарищеский матч с Узбекистаном 20 ноября прошлого года. Встреча закончилась со счетом 0:0.