Военное крыло «Исламского джихада» заявило о пуске ракет по израильским городам

«Исламский джихад» заявил о пуске ракет по Ашдоду, Сдероту и Ашкелону

Военное крыло палестинской группировки «Исламский джихад» заявило о пуске ракет по израильским городам Ашдоду, Сдероту и Ашкелону. Сообщение приводит РИА Новости.

«Бригады "Аль-Кудс" сейчас пускают интенсивные ракетные залпы по Ашкелону, Ашдоду и Сдероту», — отметили представители группировки.

Ранее глава пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил о расширении наземной операции в секторе Газа против ХАМАС. По его словам, был увеличен темп атак на анклав, военно-воздушные силы атакуют подземные цели и объекты террористической инфраструктуры.

Представители палестинского движения ХАМАС сообщили, что Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха.

