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10:19, 27 октября 2023Культура

Возвращение Тимберлейка на сцену оказалось под угрозой срыва из-за Спирс

Возвращение Тимберлейка на сцену оказалось под угрозой срыва из-за книги Спирс

Фото: Adam Cairns / USA TODAY Sports / Reuters

Американский певец Джастин Тимберлейк планировал возобновить музыкальную карьеру в 2024 году, однако его возвращение на сцену оказалось под угрозой срыва из-за выпущенных исполнительницей Бритни Спирс мемуаров под названием «Женщина во мне». Об этом сообщает The Sun.

По данным источников, в последнее время артист работал над выпуском нового музыкального альбома, а также планировал отправиться в крупный гастрольный тур в следующем году. Однако из-за того, что Спирс в своей книге рассказала об изменах артиста и о том, что сделала аборт во время их отношений, репутация исполнителя сильно пострадала.

«По правде говоря, никто не уверен, как Джастин выйдет из этой ситуации на данный момент. После громких заголовков и шока от высказываний Бритни пыль должна осесть», — отметил один из инсайдеров.

В своих мемуарах Спирс откровенно рассказала о том, как сделала аборт в 19 лет во время романа с Тимберлейком. Певица также призналась в том, что терпела измены со стороны экс-возлюбленного. Имя любовницы артиста Спирс предпочла не раскрывать, заявив о том, что сейчас у этой женщины есть своя семья и певица не хочет ставить ее близких в неловкое положение.

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      Анастасия Астахова
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