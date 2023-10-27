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11:45, 27 октября 2023Наука и техника

Полковник назвал самую живучую технику в зоне украинского конфликта

Полковник Кнутов назвал танк «Прорыв» самым живучим в зоне украинского конфликта

Фото: Михаил Озерский / РИА Новости

Российский танк Т-90 «Прорыв» оказался самым живучим и эффективным в зоне украинского конфликта. Этого удалось достичь благодаря улучшенной броне, мощному двигателю и современной электронике. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Самыми живучими оказались танки Т-90 "Прорыв", новые бронетранспортеры, которые сейчас поступают на вооружение. Тем не менее, стопроцентно защищенной техники не существует ни у нас, ни в мире. Все может быть уничтожено артиллерией или авиацией», — подчеркнул полковник.

Высокая эффективность российских танков, по его словам, была достигнута, в частности за счет многослойной брони, а также мощного двигателя, позволяющего маневрировать.

«Также есть комплекс активной защиты, который дает информацию о том, что танк облучается лазером-целеуказателем, либо о применении ракетного оружия, есть возможность его перехвата. Маневренная возможность танка позволяет вывести его из-под вероятного удара. Также некоторые машины оснащаются дронами, что дает командиру возможность наблюдать ситуацию не только под прицелом, но и используя БПЛА», — сказал Кнутов.

Он также отметил качественную электронику танков «Прорыв», которая соответствует всем современным требованиям ведения войны.

Ранее сообщалось, что российские танки получили специальный навес для защиты от беспилотников, который танкисты называют «мангалом». «Уралвагонзавод» начал оснащать машины заводским изделием.

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