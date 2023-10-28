Токаев поручил остановить инвестиционное сотрудничество с компанией АМТ

Токаев поручил властям остановить инвестиционное сотрудничество с компанией АМТ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение властям остановить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ), являющейся владельцем шахты им. Костенко в Карагандинской области, в которой произошла авария, сообщает РИА Новости.

«Глава государства поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров… Правительству поручено прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау"», — заявили в пресс-службе Токаева.

Также подчеркивается, что с целью выяснения всех обстоятельств инцидента была создана правительственная комиссия.

Ранее сообщалось, что после аварии в шахте ведутся поиски 30 человек. Отмечается, что на поверхность из 252 работников выведено 205, из них 18 обратились за медицинской помощью.