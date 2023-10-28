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08:25, 28 октября 2023Бывший СССР

Токаев поручил остановить инвестиционное сотрудничество с компанией АМТ

Токаев поручил властям остановить инвестиционное сотрудничество с компанией АМТ
СюжетАварии на шахтах:
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение властям остановить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ), являющейся владельцем шахты им. Костенко в Карагандинской области, в которой произошла авария, сообщает РИА Новости.

«Глава государства поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров… Правительству поручено прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау"», — заявили в пресс-службе Токаева.

Также подчеркивается, что с целью выяснения всех обстоятельств инцидента была создана правительственная комиссия.

Ранее сообщалось, что после аварии в шахте ведутся поиски 30 человек. Отмечается, что на поверхность из 252 работников выведено 205, из них 18 обратились за медицинской помощью.

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      Марина Совина
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