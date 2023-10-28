Доброволец рассказал об уничтожении колонны ВСУ под Соледаром

Доброволец с позывным Струна сообщил об уничтожении колонны ВСУ под Соледаром

В районе Соледара в Бахмутском районе Донецкой народной республики добровольческое соединение «Скиф» (БАРС-35) уничтожило автомобильную колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий этого подразделения с позывным Струна.

По словам добровольца, уничтожение колонны было подтверждено при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Боец Струна отметил, что всего в колонне было пять единиц военной техники.

«Поразили недавно колонну обстрелом из пяти легкобронированных машин. Поразили успешно, отработали. БПЛА подтвердили, что сработали на отлично, поразили все цели», — сообщил военнослужащий, не уточнив, когда именно была уничтожена колонна.

Струна добавил, что добровольческое соединение выполняет боевые задачи в зоне спецоперации круглые сутки.

Ранее сообщалось, что спецназ «Сибирь» уничтожил гранатометный расчет ВСУ, который вел огонь по позициям ВС РФ на передовой под Клещеевкой на артемовском направлении.