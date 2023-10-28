Эрдоган вышел на митинг в шарфе в цветах палестинского флага

Эрдоган вышел на митинг в Стамбуле в шарфе в цветах палестинского флага

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вышел на митинг в поддержку Палестины в Стамбуле. Об этом пишет Sabah, публикуя кадры с выступления.

Турецкий лидер надел шарф в цветах палестинского флага. Митинг проходит в аэропорту Ататюрка в Стамбуле.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на турецкие телеканалы, на митинге ожидалось свыше двух миллионов человек. Наряду с жителями Стамбула в нем участвуют представители 39 провинций Турции, которых доставили на специальных автобусах. В районе аэропорта усилили меры безопасности.

Ранее турецкий лидер призвал Израиль немедленно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на Газу. Он отметил, что постоянные бомбардировки Газы снова нацелены на женщин, детей и невиновных местных жителей.

Эрдоган также ранее отмечал, что западные страны несут часть ответственности за гуманитарную ситуацию в секторе Газа, потому что они не призывают к прекращению огня.

