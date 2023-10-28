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11:14, 28 октября 2023Мир

Израиль согласился допустить в сектор Газа лекарства и воду

Армия Израиля допустит в сектор Газа лекарства, еду и воду

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Израиль в субботу, 28 октября, допустит в сектор Газа грузовики с лекарствами, едой и питьевой водой, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. Об этом пишет ТАСС.

«Израиль разрешит грузовикам с едой, водой и лекарствами прибыть в сектор Газа в субботу», — сказал он.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что гуманитарная система сектора Газа переживает полный коллапс, что делает невозможным полноценную доставку гуманитарной помощи. По его оценкам, до эскалации конфликта в Газу приезжало до 500 грузовиков в день. Сейчас из-за боевых действий в регион прибывает в среднем 12 грузовиков.

Представитель палестинского общества Красного Полумесяца Нибаль Фарсах 27 октября сообщила, что на юге сектора Газа возможно закрытие больниц из-за нехватки топлива. По ее словам, больные вынуждены лежать в коридорах, приходится отказываться от лифтов и кондиционеров, чтобы сэкономить электричество для отделения интенсивной терапии.

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      Анастасия Яланская
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