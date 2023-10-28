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22:20, 28 октября 2023Наука и техника

Ученые нашли способ диагностировать биполярное расстройство по анализу крови

JAMA Psychiatry: новый анализ крови позволит выявить биполярное расстройство

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Специалисты из Кембриджского университета разработали новый анализ крови, который позволяет диагностировать биполярное расстройство. Результаты исследования ученых были опубликованы в издании JAMA Psychiatry.

Речь идет о заболевании психики, которое характеризуется сменой фаз настроения от мании до депрессии. Мания сопровождается повышенным уровнем энергии, а депрессия — апатией, подавленностью, заторможенностью.

Как рассказали ученые, трудности выявления биполярного расстройства заключается в том, что пациенты зачастую обращаются за помощью во время депрессивной фазы, умалчивая о маниакальной. Довольно часто психиатры ошибочно диагностируют у них депрессию и назначают некорректное лечение, указывается в статье.

Ученые из Кембриджского университета стремились создать инструмент, который способен обнаруживать БАР с высокой точностью. В исследовании приняли участие около трех тысяч человек. В частности, испытуемые оценили свое психическое состояние, заполнив специальные анкеты. Затем исследователи взяли у всех участников образцы крови.

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Позже специалисты обнаружили, что некоторые метаболиты в крови являются маркерами биполярного расстройства. Отслеживание ряда биомаркеров в ходе анализа крови позволит быстро и точно диагностировать заболевание психики.

Ученые считают, что такой анализ крови может способствовать разработке новых препаратов для терапии биполярного расстройства.

Ранее эксперты рассказали, что болтливость может быть признаком нескольких психических расстройств и заболеваний. Насторожиться следует, если с человеком трудно построить двусторонний диалог, он не слушает других и не дает им отвечать. Болтливость также может оказаться признаком синдрома дефицита внимания и гиперактивности, подчеркнули психотерапевты.

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      Марина Совина
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