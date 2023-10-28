Лавров заявил о страхе Запада перед Украиной

Глава МИД Лавров заявил, что Запад вырастил из Украины монстра

Запад вырастил из Украины монстра и уже начинает побаиваться Киева. Об этом в интервью БелТА заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров.

По словам российского дипломата, страх Запада связан с тем, что президент Украины Владимир Зеленский имеет все больше претензий к Европе и США, а кроме того, проявляет все большую самостоятельность.

«Запад сейчас уже немножко начинает даже побаиваться того, какого монстра он вырастил, учитывая, что Зеленский и его сподвижники уже мало слушаются и все больше и больше выступают с претензиями», — заявил он.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли согласовать изменение многолетнего бюджета ЕС, которое, в том числе, предусматривает финансирование Украины в размере 50 миллиардов евро на период с 2024 по 2027 год.

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против такого бюджета.