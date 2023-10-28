Мощный пожар в здании российской гостиницы ликвидировали

МЧС России: мощный пожар в здании гостиницы в Набережных Челнах ликвидировали

Мощный пожар в здании гостиницы Kamarooms в Набережных Челнах ликвидировали. Об этом сообщили в МЧС России, пишет ТАСС.

По данным МЧС, открытое горение ликвидировали в районе 11 часов дня. В Набережных Челнах начата проверка после произошедшего.

О том, что в Набережных Челнах в Татарстане мощный пожар полностью охватил здание гостиницы Kamarooms, стало известно ранее в субботу, 28 октября. Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, что огонь распространился на все этажи российской гостиницы.

Люди босиком выбегали на улицу. При этом отмечалось, что персонал и всех постояльцев вывели из гостиницы на Московском проспекте. Утверждалось также, что огонь охватил четыре тысячи квадратных метров. На месте работали 77 специалистов и 25 единиц техники.

27 октября возгорание произошло и в гостинице на юго-западе Москвы. В тот момент из охваченного пламенем здания вывели восемь постояльцев.