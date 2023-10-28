На Западе заявили о «проклятии» российских дронов для польских гаубиц на Украине

Interia: ВСУ переделывают польские САУ Krab из-за ударов российских «Ланцетов»

Российские дроны «Ланцет» стали «проклятием» для польских самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab на Украине. Барражирующие боеприпасы чаще всего поражают именно эти установки, заявило польское издание Interia.

Из-за этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены переделывать западные машины, говорится в материале. На них устанавливают дополнительную защиту в виде металлической сетки, которая помогает защититься от ударов дрона-камикадзе.

Отмечается, что такая сетка позволяет сократить повреждения брони самоходной гаубицы и дает экипажу время для эвакуации.

Польский обозреватель пишет, что из 72 переданных ВСУ установок Krab российские дроны подбили не менее двадцати, причиной тому стала слабая броня, которую без труда пробивает «Ланцет».

Ранее издание Interia заявило, что применение тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» на Украине стало плохой новостью для Вооруженных сил Украины (ВСУ).