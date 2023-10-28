Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
05:43, 28 октября 2023Наука и техника

На Западе заявили о «проклятии» российских дронов для польских гаубиц на Украине

Interia: ВСУ переделывают польские САУ Krab из-за ударов российских «Ланцетов»

Фото: @Artur_Micek

Российские дроны «Ланцет» стали «проклятием» для польских самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab на Украине. Барражирующие боеприпасы чаще всего поражают именно эти установки, заявило польское издание Interia.

Из-за этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены переделывать западные машины, говорится в материале. На них устанавливают дополнительную защиту в виде металлической сетки, которая помогает защититься от ударов дрона-камикадзе.

Отмечается, что такая сетка позволяет сократить повреждения брони самоходной гаубицы и дает экипажу время для эвакуации.

Польский обозреватель пишет, что из 72 переданных ВСУ установок Krab российские дроны подбили не менее двадцати, причиной тому стала слабая броня, которую без труда пробивает «Ланцет».

Ранее издание Interia заявило, что применение тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» на Украине стало плохой новостью для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Разнесли в пух и прах». В США заявили, что российские военные проводят операции по окончательной ликвидации ВСУ

      В НАТО заявили о неготовности Украины вступить в альянс

      Российские военные нанесли удары по четырем бригадам ВСУ

      В МВД оценили возможность выдачи электронных паспортов в России

      Байден назвал атаки по объектов в Сирии соответствующими уставу ООН

      Назван ставший проблемой для армии России дрон ВСУ

      В США назвали планирующие воевать с Израилем страны

      На Западе заявили о «проклятии» российских дронов для польских гаубиц на Украине

      В Совфеде отметили присутствие совести в мировой политике

      Греция отказалась пересматривать бюджет ЕС только в пользу Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости