В Польше назвали российскую «Тосочку» кошмаром для ВСУ. Что о ней известно?

Interia: применение системы ТОС-2 «Тосочка» стало плохой новостью для ВСУ

Применение тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» на Украине стало плохой новостью для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написало польское издание Interia.

«Залп из этого оружия способен за считанные секунды нанести чудовищный ущерб и уничтожить любого, кто находится в радиусе его действия», — указали обозреватели.

По словам авторов статьи, военнослужащие имеют дело с тяжелой огнеметной системой, которая «может стрелять страшными термобарическими снарядами».

Как объясняется в материале, термобарическая бомба вызывает разрушения за счет чрезвычайно высокой температуры и избыточного давления. А ударная волна может проникать внутрь зданий, что опасно для всех, кто пытается укрыться в помещении.

Обозреватели также подчеркнули, что по сравнению со своим предшественником ТОС-1, ТОС-2 еще опаснее. Дело в том, что кабина стала бронированной, при этом более мощный двигатель позволяет развивать скорость до 100 километров в час.

На сегодняшний день «Тосочка» отличается от стоящих на вооружении ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» улучшенными тактико-техническими характеристиками. Так, комплекс установлен на колесном шасси автомобиля «Урал» с повышенной проходимостью, имеет увеличенную дальность стрельбы.

Впервые «Тосочку» представили в июне 2020 года на параде Победы в Москве. Ее дальность действия достигает от 6 до 18 километров. Машина полностью автоматизирована. У ТОС-2 также есть система радиоэлектронной защиты.

«Тосочка» стала одной из востребованных огнеметных систем в зоне украинского конфликта

17 октября полковник в отставке, военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что «Тосочка» на сегодняшний день является одной из востребованных огнеметных систем в зоне украинского конфликта.

На сегодняшний день это весьма востребованные системы поражения, которые так необходимы для решения боевых задач в рамках специальной военной операции (СВО). Я думаю, эти системы не уступают аналогам других армий мира, и сегодня являются образцом технической мысли Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин

В этот же день в Минобороны России сообщили, что российские военнослужащие применили огнеметную систему ТОС-2 в зоне проведения спецоперации. В ведомстве уточнили, что удар нанесли по скоплению пехоты.

О современных российских огнеметных системах, которые активно применяются в зоне СВО, рассказал и военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

В частности, по его словам, российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек» считается настолько мощной, что США уже поднимали вопрос о том, чтобы ее запретить и отнести к оружию массового поражения. Эксперт подтвердил, что Вооруженные силы России применяют в зоне специальной военной операции тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» и «Тосочка».

Еще одна огнеметная система — "Тосочка". Она уже новее, установлена на шасси, имеет автоматический режим и дальность стрельбы уже порядка 15-20 километров. Я хочу сказать, что эти две системы являются очень крупным и мощным оружием Юрий Кнутов Военный эксперт, директор Музея войск ПВО

Российские дроны «Ланцет» стали еще одним кошмаром для украинских военных

В конце августа в Польше заявили, что российские дроны «Ланцет» стали настоящим кошмаром для ВСУ. Дроны, как и современные огнеметные системы ВС России, являются мощным оружием, о котором говорят как на Украине, так и на Западе.

Так, журналисты издания Interia отметили, что «Ланцеты» являются одними из лучших аппаратов такого типа в мире. Они наносят серьезные потери ВСУ.

Среди важных особенностей дронов польский интернет-портал выделил простой запуск, мобильность, а также эффективный электродвигатель. При этом боевой части БПЛА массой до трех килограмм достаточно, чтобы уничтожить танк или бронемашину.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал, что Украина может создать аналог российского боевого дрона «Ланцет» только с помощью западных союзников. При этом парламентарий отметил, что у России есть средства, чтобы предотвращать возможные удары по своей территории.

Украина никогда не сможет самостоятельно наладить производство данного типа беспилотников. Вместе с тем с помощью стран Запада и других государств блока НАТО они могут наладить такое производство, но сейчас это нельзя [сделать] Юрий Швыткин Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

В марте стало известно, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» доработали с учетом требований специальной военной операции. Он получил новую оптико-электронную систему наведения и систему управления с новым программным обеспечением и улучшенной управляемостью.