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02:33, 31 августа 2023Мир

В Польше рассказали о настоящем кошмаре для ВСУ

Interia: российские дроны «Ланцет» стали кошмаром для украинской армии

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Российские дроны «Ланцет» стали настоящим кошмаром для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сказано в статье польского новостного портала Interia.

В статье говорится, что беспилотники «Ланцет-3» являются одним из самых мощных видов оружия в арсенале российской армии.

«Они — настоящий кошмар для украинских солдат», — сказано в материале.

Авторы статьи также не сомневаются, что российские «Ланцеты» являются одними из лучших аппаратов такого типа в мире. Они наносят серьезные потери ВСУ, отметили эксперты.

Среди важных особенностей дронов портал выделил простой запуск, мобильность, а также эффективный электродвигатель. При этом боевой части БПЛА массой до трех килограмм достаточно, чтобы уничтожить танк или бронемашину, указало издание.

«Ланцеты» сеют ужас среди экипажей украинской техники, а в интернете много видеороликов, показывающих, как хорошо они справляются с уничтожением западного оружия, резюмировали обозреватели.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Украина может создать аналог российского боевого дрона «Ланцет» только с помощью западных союзников. Парламентарий отметил, что у России есть средства, чтобы предотвращать возможные удары по своей территории.

До этого глава Государственной службы специальной связи Украины Юрий Щиголь рассказал, что власти страны намерены в течение месяца заключить контракт на серийное производство ударных беспилотников. В Киеве утверждают, что они станут аналогом российского беспилотника «Ланцет».

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    Марина Совина
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