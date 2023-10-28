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23:24, 28 октября 2023Интернет и СМИ

Названа причина замедления переговоров между ЦАХАЛ и ХАМАС

Reuters: переговоры между ЦАХАЛ и ХАМАС замедлились из-за расширения операции
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Reuters

Переговоры между Израилем и руководством палестинского движения ХАМАС продолжились после расширения операций ЦАХАЛ в Газе, однако теперь идут гораздо медленнее. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Собеседник издания, знакомый с ситуацией, рассказал, что переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара, продолжились в субботу, 28 октября, несмотря на эскалацию атак ЦАХАЛ на анклав. Однако теперь продвигаются более медленными темпами, чем до этого.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны. Он рассказал, что его целью является уничтожение ХАМАС и освобождение заложников.

7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

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      Екатерина Подвигина
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