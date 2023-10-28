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13:35, 28 октября 2023Мир

Палестина обратилась к Илону Маску за помощью

Палестина ведет переговоры по услугам Starlink для восстановления связи в Газе

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Палестинская национальная администрация (ПНА) обратилась за помощью по восстановлению связи к проекту Starlink, который курирует компания американского предпринимателя Илона Маска Space X. Об этом пишет РИА Новости.

Министр связи ПНА Ицхак Садр подтвердил, что Starlink уже согласилась на сотрудничество. Сейчас в секторе Газа не работает связь, в том числе интернет.

«Один из способов восстановления связи — это доступ к искусственным спутникам. Мы уже связались с компанией Starlink, ведем работу с международными и гуманитарными организациями для ввода этого оборудования [в сектор Газа], мы готовимся к покупке ряда установок (...). Компания Starlink дала положительный ответ», — заявил Садр.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что уничтожение сектора Газа создаст катастрофу на много лет вперед. Он также констатировал, что население Газы по сути оказалось в блокаде: у мирных жителей нет доступа ни к воде, ни к электричеству, ни к продовольствию.

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