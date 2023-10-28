Байден назвал атаки по объектов в Сирии соответствующими уставу ООН

Байден объяснил удары по объектам в Сирии необходимостью защитить американцев

Президент США Джо Байден прокомментировал атаки американских военных по объектам в Сирии, назвав из соответствующими положению устава ООН, сообщает РИА Новости.

«Соединенные Штаты предприняли необходимое и соразмерное действие в соответствии с международным правом и неотъемлемым правом на самооборону, отраженным в статье 51 устава ООН», — заявил он.

По его словам, уничтожение сирийских объектов помогает защитить американцев как внутри США, так и за пределами государства. Он не уточнил, как именно это способствует защите сограждан, однако пообещал в случае необходимости предпринимать новые действия в качестве ответа на различные угрозы и атаки.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби назвал удары американских военных по якобы принадлежащим Ирану объектам в Сирии самообороной.