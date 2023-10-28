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19:19, 28 октября 2023Спорт

«Реал» вырвал победу у «Барселоны»

Дубль Беллингема принес «Реалу» победу над «Барселоной» в матче Ла Лиги

Фото: Albert Gea / Unsplash

Мадридский «Реал» одержал победу над каталонской «Барселоной» в матче 11-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На шестой минуте счет открыл полузащитник хозяев Илкай Гюндоган. На 68-й минуте счет сравнял хавбек Джуд Беллингем. На второй добавленной он сделал дубль и принес победу команде.

Таким образом, после 11 матчей Ла Лиги «Реал» лидирует в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Барселона» находится на третьем месте, имея в активе 24 очка.

В следующем матче «Барселона» на выезде сыграет с «Реал Сосьедадом» 4 ноября. «Реал» днем позже примет «Райо Вальекано».

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      Анастасия Борисова
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