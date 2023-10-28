«Реал» вырвал победу у «Барселоны»
Дубль Беллингема принес «Реалу» победу над «Барселоной» в матче Ла Лиги
Мадридский «Реал» одержал победу над каталонской «Барселоной» в матче 11-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На шестой минуте счет открыл полузащитник хозяев Илкай Гюндоган. На 68-й минуте счет сравнял хавбек Джуд Беллингем. На второй добавленной он сделал дубль и принес победу команде.
Таким образом, после 11 матчей Ла Лиги «Реал» лидирует в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Барселона» находится на третьем месте, имея в активе 24 очка.
В следующем матче «Барселона» на выезде сыграет с «Реал Сосьедадом» 4 ноября. «Реал» днем позже примет «Райо Вальекано».