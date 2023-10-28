Российские военные нанесли удары по четырем бригадам ВСУ

ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в ДНР

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары по живой силе и технике четырех бригад украинских войска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Его слова передает РИА Новости.

Отмечается, что на южнодонецком направлении подразделения «Востока» при поддержке артиллерии, оперативно-тактической и армейской авиации нанесли огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Новомихайловки, Катериновки, Водяной, Угледара, Золотой Нивы, Урожайного и Старомайорского.

Ранее украинский военный эксперт Константин Машовец заявил, что ВС РФ достигли успехов, наступая на Авдеевку с юга. По его словам, российские силы серьезно улучшили свои позиции в районе сел Водяное и Тоненькое.

Также официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска улучшили положение по переднему краю в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики. Это стало возможно благодаря поддержке с воздуха, а также при проведенной артподготовке, уточнил представитель военного ведомства.