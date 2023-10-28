Российское ядерное топливо доставили в Венгрию в обход Украины

Сийярто: ядерное топливо из России доставлено в Венгрию третий раз за год

Российское ядерное топливо для работы атомной электростанции (АЭС) «Пакш» доставили в Венгрию по маршруту в обход Украины. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС.

Сийярто уточнил, что груз был доставлен по Черному морю в Болгарию, а затем поездом через Румынию в Венгрию. По его словам, с начала года эта партия стала третьей по счету поставкой российского ядерного топлива для АЭС.

Министр подчеркнул, что дальнейшие поставки российского топлива в страну будут регулярными и осуществляться в соответствии с контрактом между подразделением венгерской компании MVM, управляющим АЭС в Пакше, и «Росатомом». «Это гарантирует безопасную и предсказуемую работу атомной станции», — указал он.

Между тем ранее сообщалось, что Венгрия решила уменьшить энергозависимость от России и перевести атомную электростанцию «Пакш» с российского на французское топливо. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что эта цель входит в число задач правительства на предстоящие годы.