Венгрия нашла способ уменьшить энергозависимость от России

Венгрия переведет работу АЭС «Пакш» с российского на французское топливо

Венгрия планирует перевести работу атомной электростанции (АЭС) «Пакш» с российского на французское ядерное топливо. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе встречи с участниками Венгерского гражданского форума, передает ТАСС.

Таким образом Венгрия хочет уменьшить свою энергетическую зависимость от России. По словам Орбана, достижение энергетической самодостаточности, которая будет включать в себя работу АЭС «Пакш» на французском топливе вместо российского, входит в число задач правительства Венгрии на предстоящие годы.

Отмечается, что Франция располагает самым большим количеством ядерных реакторов, которые находятся на территории Европы. Страна самостоятельно производит для них топливо, импортируя уран из Австралии, Нигера, Казахстана и Узбекистана.

В августе сообщалось, что Россия и Венгрия подписали документы для начала строительства АЭС «Пакш-2». По словам директора проекта по сооружению АЭС Александра Мертена, подписание «дает зеленый свет для начала производства основного энергетического оборудования».