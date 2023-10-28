«Спартак» проиграл «Факелу» в матче РПЛ

«Факел» обыграл «Спартак» со счетом 2:0 в матче РПЛ

«Спартак» проиграл «Факелу» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Воронеже и завершилась победой хозяев площадки со счетом 2:0. Первый забитый мяч на счету Евгения Маркова, реализовавшего пенальти на 70-й минуте игры. Увеличил преимущество воронежцев Максим Максимов на 84-й минуте.

«Факел» впервые с 2000 года смог победить красно-белых. Команда набрала 15 очков и идет на 11-м месте в турнирной таблице. Спартак имеет в активе 20 очков и располагается на четвертой строке.

В следующем туре воронежский клуб на выезде сыграет с грозненским «Ахматом» 4 ноября. Днем позже «Спартак» проведет столичное дерби с «Локомотивом».