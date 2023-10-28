США опровергли участие своих военных в операции Израиля

США опровергли сведения об участии американских войск в операции Израиля в Газе

Сведения об участии американских военнослужащих в операции Израиля в Газе не соответствуют действительности. Об этом заявил представитель командования специальных операций США (SOCOM) в разговоре с РИА Новости.

«Определенно дезинформация», — подчеркнул собеседник агентства.

Аналогичное заявление сделали в Пентагоне. По словам представителя американского оборонного ведомства, военные силы США не участвуют в наземных операциях в Газе.

Ранее иранское информационное агентство Tasnim со ссылкой на источники в службе безопасности сообщило, что в наступлении Израиля, начавшемся вечером 27 октября, участвовали около пяти тысяч американских солдат.

