Стало известно об участии пяти тысяч солдат США в операции в Газе

Tasnim: около пяти тысяч военных США участвовали в наземной операции Израиля

Около пяти тысяч солдат США участвовали в наземной операции Израиля в секторе Газа. Об этом в субботу, 28 октября, сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

Источники в службе безопасности сообщили агентству, что в наземном наступлении Израиля на сектор Газа в пятницу вечером участвовали три дивизии и несколько бригад. Собеседники также указали на участие около пяти тысяч военнослужащих США в операции.

Между тем ранее стало известно, что власти США пытаются убедить Израиль отказаться от полномасштабной наземной операции в Газе. По данным The Washington Post, Вашингтон выражает опасения, что наземная операция помешает предпринимаемым действиям по освобождению заложников и расширит войны на Ближнем Востоке.

27 октября сообщалось, что Израиль атаковал сектор Газа с суши, моря и воздуха. Также израильская армия начала расширение наземной операции в секторе Газа против ХАМАС.

До этого Пентагон подтвердил отправку в Израиль американских военных с релевантным опытом для оказания консультативных услуг.