Пентагон опроверг участие американских солдат в операции в Газе

Пентагон опроверг участие американских военных в наземной операции в Газе

Пентагон опроверг участие американских военных сил в наземных операциях Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя американского оборонного ведомства.

В Пентагоне назвали несоответствующими действительности данные иранского агентства Tasnim, которое сообщило об участии пяти тысяч солдат в операциях израильской армии. «Никакие силы США не участвуют в наземных операциях в Газе», — заявили агентству в Пентагоне.

В субботу, 28 октября, иранское информационное агентство Tasnim со ссылкой на источники в службе безопасности сообщило, что в наступлении Израиля, начавшемся в пятницу вечером, участвовали три дивизии и несколько бригад. Также сообщалось, что в операции участвовали около пяти тысяч военнослужащих США.

При этом ранее стало известно, что власти США пытаются убедить Израиль отказаться от полномасштабной наземной операции в Газе. Вашингтон опасается, что наземная операция, в частности, помешает предпринимаемым действиям по освобождению заложников.