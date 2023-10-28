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22:56, 28 октября 2023Мир

Стали известны подробности принятия решения об израильской операции в Газе

Нетаньяху: решение о расширении наземной операции в Газе приняли единогласно
Биньямин Нетаньяху (в центре)

Биньямин Нетаньяху (в центре). Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Решение о проведении наземной операции в секторе Газа не встретило возражений среди израильского руководства, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в телеобращении к нации. Его слова приводит РИА Новости

Решение о наземной операции было единогласно поддержано как узким составом правительства, так и всем кабинетом министров, сообщил подробности израильский премьер.

По его словам, Израиль пользуется огромной международной поддержкой, союзники в западных и арабских странах понимают цели операции в секторе Газа.

О начале второго, более масштабного этапа в секторе Газа Нетаньяху объявил ранее 28 октября. По его словам, ХАМАС будет уничтожен, а все заложники — освобождены.

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      Марина Совина
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