Стало известно о растущем беспокойстве в Европе из-за нового сигнала Путина

El País: встреча Путина и Орбана в Пекине усилила раскол внутри Евросоюза

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина в Пекине усилила раскол внутри Европейского союза (ЕС) и подала не позитивный сигнал. Об этом пишет газета El País.

В материале говорится, что на протяжении уже нескольких недель страны ЕС усиленно пытаются создать «образ единства, который был хрупким и без противоречивого жеста венгерского премьер-министра». «Его недавняя встреча в Китае с Путиным вызвала серьезное беспокойство в Европейском союзе», — отмечают авторы статьи.

Также отмечается, что многие европейские лидеры раскритиковали поведение Орбана. Среди прочего, в Париже осудили его встречу с Путиным, заметив, что она посылает далеко «не позитивный и не полезный сигнал».

Журналисты El País напомнили, что к этому добавляется и неопределенность, связанная с приходом к власти нового лидера в Словакии Роберта Фицо, который захотел прекратить военную помощь Украине.

Ранее сообщалось, что Виктор Орбан назвал современный Евросоюз (ЕС) неудачной пародией на СССР. Также политик заявил, что ЕС стремится лишить Венгрию ее идентичности путем навязывания модели либеральной демократии, которую страна отвергает.

17 октября Владимир Путин и Виктор Орбан обсудили двусторонние отношения Москвы и Будапешта на полях форума «Один пояс, один путь» в Китае. Российский лидер отметил, что, несмотря на геополитические условия, отношения России со многими европейскими странами сохраняются и развиваются.

