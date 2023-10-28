Судьи отменили 825-й гол Овечкина в НХЛ

Судьи отменили гол Александра Овечкина в матче НХЛ с «Миннесотой» из-за офсайда

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты Уайлд». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Однако судьи, посмотрев видеоповтор, отменили гол из-за офсайда. Таким образом, россиянин лишился 825-го гола в карьере в НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Вашингтона». Овечкин также отметился результативной передачей.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Он сократил отставание от лидера, на счету которого 894 шайбы. Россиянин уже обошел по этому показателю занимающего третье место канадца Горди Хоу.