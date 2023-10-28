Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
Сегодня
13:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Факел
Сегодня
14:00 (Мск)
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
Даниил Медведев
Сегодня
15:00 (Мск)
Стефанос Циципас
Вена
Ростов
Сегодня
16:30 (Мск)
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
Крылья Советов
Сегодня
16:30 (Мск)
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|13-й тур
Андрей Рублёв
Сегодня
16:30 (Мск)
Янник Синнер
Вена
09:37, 28 октября 2023Спорт

Судьи отменили 825-й гол Овечкина в НХЛ

Судьи отменили гол Александра Овечкина в матче НХЛ с «Миннесотой» из-за офсайда

Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты Уайлд». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Однако судьи, посмотрев видеоповтор, отменили гол из-за офсайда. Таким образом, россиянин лишился 825-го гола в карьере в НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Вашингтона». Овечкин также отметился результативной передачей.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Он сократил отставание от лидера, на счету которого 894 шайбы. Россиянин уже обошел по этому показателю занимающего третье место канадца Горди Хоу.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили об одерживаемой Россией победе над ВСУ

      Появились подробности о мощном пожаре в здании российской гостиницы

      В Германии заявили о сбывающемся предсказании Путина по Украине

      Галкин спел песню Цоя перед иностранной публикой и попал на видео

      Мощный пожар полностью охватил здание российской гостиницы и попал на видео

      Олимпийский чемпион из России высказался о санкциях МОК

      Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из состояния безумия

      Массовый конфликт произошел в московском кафе

      Дело оставившего Крымский мост без защиты офицера поступило в суд

      СКР начал проверку после инцидента с детьми мигрантов в валдайской школе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости