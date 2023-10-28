ЦАХАЛ приведен в состояние высокой боеготовности на северной границе

Генштаб Израиля сообщил о высоком уровне боеготовности ЦАХАЛ на северной границе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приведена в высокую степень боевой готовности на северной границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

Как заявил военачальник, такие меры были приняты в целях предотвращения и пресечения попыток ливанской шиитской организации «Хезболлах» причинить вред израильским мирным жителям и военнослужащим Армии обороны Израиля. Халеви добавил, что военное руководство страны внимательно следит за развитием событий по всем направлениям.

Ранее армия обороны Израиля сообщила о новом обстреле со стороны Ливана. ЦАХАЛ ведет ответный огонь.

В субботу, 28 октября, Израиль начал новую фазу военных действий. Об этом объявил министр обороны Йоав Галант.

