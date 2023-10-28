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16:51, 28 октября 2023Бывший СССР

Украина начала переговоры с Нидерландами по гарантиям безопасности

Глава ОП Украины Ермак начал переговоры с Нидерландами по гарантиям безопасности

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак на полях третьей встречи советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте начал консультации с Нидерландами по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Ермак на встрече назвал Нидерланды надежным партнером Украины. Сообщается, что двусторонние консультации касались сотрудничества в военной сфере, вопроса экономического восстановления Украины, а также «санкционного давления и использования конфискованных у России активов».

В пресс-службе уточнили, что стороны согласовали план дальнейших действий для заключения двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что членство Украины в ЕС является самой надежной гарантией безопасности для страны. Дипломат уточнил, что Киев и Брюссель также работают «над усилением сотрудничества между оборонной промышленностью Европы и Украины», и назвал усиление помощи Европы в разминировании страны ключевым условием для восстановления экономики Украины.

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      Анастасия Яланская
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