Украина начала переговоры с Нидерландами по гарантиям безопасности

Глава ОП Украины Ермак начал переговоры с Нидерландами по гарантиям безопасности

Глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак на полях третьей встречи советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте начал консультации с Нидерландами по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Ермак на встрече назвал Нидерланды надежным партнером Украины. Сообщается, что двусторонние консультации касались сотрудничества в военной сфере, вопроса экономического восстановления Украины, а также «санкционного давления и использования конфискованных у России активов».

В пресс-службе уточнили, что стороны согласовали план дальнейших действий для заключения двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что членство Украины в ЕС является самой надежной гарантией безопасности для страны. Дипломат уточнил, что Киев и Брюссель также работают «над усилением сотрудничества между оборонной промышленностью Европы и Украины», и назвал усиление помощи Европы в разминировании страны ключевым условием для восстановления экономики Украины.