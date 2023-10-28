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12:30, 28 октября 2023Спорт

Украинский боксер отказался от боя с россиянином за 400 тысяч долларов

Украинец Захожий не стал драться с россиянином Махмудовым за 400 тысяч долларов

Кадр: @Tike_Myson / YouTube

Украинский боксер Александр Захожий отказался от боя с россиянином Арсланбеком Махмудовым. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «ТАЙК МАЙСОН».

Захожий заявил, что у него была возможность провести поединок с россиянином на турнире в Саудовской Аравии 28 октября, но он не стал принимать предложение. «Не хочу даже делить с ними один ринг», — объяснил украинец, добавив, что ему предлагали гонорар в размере 400 тысяч долларов.

30-летний Захожий остается непобежденным. В его активе 18 побед, 14 из которых — нокаутом. 34-летний Махмудов провел 17 поединков, также не потерпев ни одного поражения.

В главном поединке турнира 28 октября сразятся экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсис Нганну и обладатель чемпионского пояса в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета Тайсон Фьюри. Бой пройдет в супертяжелом весе по правилам бокса.

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      Дарья Коршунова
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