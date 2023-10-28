В Эстонии защитников советских памятников назвали угрозой нацбезопасности

В Эстонии защитников советского памятника танку Т-34 лишили оружия

Департамент полиции и погранохраны Эстонии отозвал разрешения на оружие у трех выступивших против демонтажа советских памятников человек в уезде Ида-Вирумаа. Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на эстонскую газету Põhjarannik.

Как заявили в полиции, активисты, выступавшие против демонтажа танка-памятника Т-34 и других советских символов, угрожали общественному порядку и нацбезопасности.

Один из задержанных по имени Станислав обжаловал решение полиции в суде. Активист заявил, что правоохранители не предоставили никаких доказательств, подтверждающих, что его действия угрожали безопасности государства.

Тартуский административный суд сообщил, что полиция задержала Станислава в целях предотвращения подготовки и участия в массовых беспорядках. В суде добавили, что у задержанного при себе было оружие.

В суде также постановили, что «Танк Т-34» «является военным памятником советской оккупационной власти», который в связи с началом специальной военной операции на территории Украины стал для Эстонии символом активного террора.

Ранее в Киеве неизвестные надели мешок на голову памятника русскому поэту Александру Пушкину и обмотали ее красной лентой. Кроме того, вандалы исписали памятник баллончиками и оставили надпись: «Деколонизацию не остановить».

