В Грузии пообещали хранить тайны Евросоюза

В Грузии поддержали законопроект о сохранении секретной информации Евросоюза

Парламент Грузии поддержал поправки в закон «О государственной тайне», которые подразумевают появление в грузинском законодательстве обязательства сохранения тайны Европейского союза (ЕС), пишет агентство Sputnik.

Уточняется, что поправки должны обеспечить бесперебойную работу соглашения об обмене секретной информацией с Евросоюзом.

Термин «секретная информация ЕС» подразумевает любую информацию о безопасности ЕС, раскрытие которой может нанести ущерб интересам объединению и входящим в него странам. Право доступа к такой информации обещают предоставить тем лицам, которые имеют соответствующий индивидуальный доступ. Его будет выдавать Служба государственной безопасности Грузии на основании проверки.

Отмечается, что раскрытие или передача секретной информации ЕС допускается только с предварительного письменного согласия отправителя информации.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Евросоюз не бросать республику, несмотря на попытку правящей партии страны «Грузинская мечта» объявить ей импичмент.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщал, что получил от всех лидеров европейских стран подтверждение готовности принять страну в ЕС. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что Грузия за счет своего стратегического положения очень нужна Евросоюзу.