В Израиле объяснили необходимость наземной операции в секторе Газа

Глава генштаба ЦАХАЛ Халеви: цели военных действий требуют наземной операции

Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви объяснил необходимость проведения наземной военной операции в секторе Газа. Его выступление цитирует РИА Новости.

Глава генштаба ЦАХАЛ заявил, что цели военных действий требуют проведения неземной операции. Он также назвал вторжение с применением силы единственным способом уничтожить врага.

Халеви также подчеркнул, что сухопутные войска Израиля, по его мнению, проводят важную и сложную операцию.

Ранее сообщалось, что Израиль начал новую фазу военных действий, в том числе с применением сухопутных войск — пехоты и танков. По словам министра обороны Йоава Галанта, военные действия в секторе Газа будут продолжаться до получения дальнейших приказов.