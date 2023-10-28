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03:39, 28 октября 2023Бывший СССР

В Киеве пожаловались на появление мини-версии премьера Венгрии Орбана

Newsweek: депутат Рады Мережко назвал премьера Словакии Фицо мини-версией Орбана
СюжетРакетные удары по Украине:
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Zhao Dingzhe / Globallookpress.com

Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александр Мережко назвал нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо мини-версией его венгерского коллеги Виктора Орбана. Об этом сообщает издание Newsweek.

Парламентарий назвал отказ Словакии поставлять военную помощь Киеву «неприятным развитием событий», указав, что государство при этом не являлось самым крупным поставщиком.

Мережко также выразил надежду на то, что демократическая оппозиция не позволит Фицо превратить страну «во вторую Венгрию».

Ранее издание Newsweek писало, что президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с двойным ударом со стороны европейских союзников после отказа Венгрии и Словакии поставлять оружие Вооруженным силам страны (ВСУ).

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против пакета помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро из фонда Евросоюза. Фицо сослался на проблемы с коррупцией на Украине. В свою очередь Орбан заранее и публично заявил, что поддержка ЕС не работает.

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      Марина Совина
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