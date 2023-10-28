Экс-сотрудница Белого дома Хилл: ситуация на Украине развивается в пользу Путина

Ситуация в конфликте на Украине развивается в пользу российских вооруженных сил и президента Владимира Путина. Об этом в колонке для издания Foreign Policy заявила бывшая сотрудница администрации президента США Фиона Хилл.

По словам экс-чиновницы, тревогу в развитии конфликта вызывает тот факт, что США объединяют поддержку Украины и Израиля в одну статью бюджетных расходов, и чем дальше заходит вооруженное противостояние, тем сильнее Запад устает от него.

«Противостояние становится внутренней проблемой (...), поэтому Путин считает, что это станет поводом к сокращению поддержки Киева и к тому, что ухудшающееся отношение к войне в западном обществе подтолкнет к началу переговоров на условиях России», — поделилась рассуждениями Хилл.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что российские войска одерживают победу над Вооруженными силами Украины в Донецкой народной республике, а оборона этого региона стала для Украины ловушкой.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.