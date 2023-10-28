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09:12, 28 октября 2023Экономика

Венгрия откажется поддержать антироссийские санкции ЕС при одном условии

Сийярто заявил, что Венгрия может не согласиться с 12-м пакетом санкций ЕС
СюжетСанкции против России:

Фото: Tamas Kaszas / Reuters

Венгрия не согласится с принятием 12-го пакета санкций Евросоюза против России, если экономические ограничения будут противоречить национальным интересам Будапешта. Об условиях, которые повлияют на решение страны, РИА Новости заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Венгерский политик назвал красные линии, которые страна не станет пересекать. Так, Будапешт не одобрит санкции, если они будут затрагивать вопросы энергетики, газа, нефти и атомной энергии. По словам Сийярто, такие ограничения могут навредить и государственной экономике Венгрии.

«Санкционная политика просто не работает. Санкции могут ударить по России и могут нанести вред России, но они определенно наносят большой вред европейской экономике, европейским странам. И если санкционная политика причиняет больший вред тем, кто ее вводит, чем тем, против кого она направлена, то в чем смысл ее продолжать?» — заявил Сийярто.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика отказывается поддерживать антироссийские санкции Европейского союза (ЕС) в атомной сфере. По его словам, это связано с работой атомных электростанций в Словакии и снабжением их топливом. Он также добавил, что антироссийские санкции не работают, однако это не значит, что Словакия будет голосовать против каждой новой меры.

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      Варвара Кошечкина
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