Возможным владельцем врезавшейся в автобус машины в Москве назвали СК

Врезавшаяся в автобус в Москве машина могла принадлежать СК или Генпрокуратуре

Автомобиль с мигалкой, врезавшийся в автобус в центре Москвы, мог принадлежать Следственному комитету (СК) или Генеральной прокуратуре. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Автомобиль BMW обслуживался в компании «Автотранспортный комбинат». Несколько лет назад спецномера были установлены на Mercedes, который принадлежал одному из региональных управлений Следственного комитета. Отмечается, что номерами серии АМР пользуются депутаты Государственной Думы, Федеральная служба охраны (ФСО) и другие госструктуры.

В результате ДТП, произошедшего на Таганской улице, пострадали три человека — два пассажира автобуса и водитель легкового автомобиля. Возможной причиной могла стать непогода — выпавший в столице снег. Водителя служебного автомобиля госпитализировали, остальным помощь была оказана на месте.

