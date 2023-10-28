В ВОЗ сообщили об операциях без анестезии в секторе Газа

ВОЗ: врачи оперируют сотни раненых в Газе без анестезии

Врачам в секторе Газе приходится оперировать людей без анестезии. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает телеканал Al Jazeera. В ВОЗ призвали Израиль не бомбить медицинские объекты.

В организации также сообщили, что ждут прибытия в Газу 26 тонн медицинской помощи.

По последним данным Минздрава Палестины, число погибших в результате израильских ударов составляет уже восемь тысяч, половина из жертв — дети. За последние сутки жертвами ударов стали более 300 человек.

Вечером 28 октября израильская армия начала второй этап наземной операции в Газе. Ее целью названо полное уничтожение ХАМАС и освобождение всех заложников. По мнению военного руководства страны, продолжительность операции может быть долгой.