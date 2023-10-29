В США рассказали о преимуществе России перед Украиной

BI: качество украинских беспилотников значительно хуже российских

Россия значительно превосходит Украину по качеству используемых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), считает аналитик Атлантического совета Мелинда Хэринг. Об этом она заявила в интервью изданию Bussiness Insider (BI).

По ее словам, украинские дроны производятся без внимания к деталям и не отличаются высоким качеством. Кроме того, как отметила аналитик, некоторые из них оказываются сломанными еще до первого применения. «Украина далеко позади России в плане дронов, а ведь они — это будущее войны», — указала она, добавив, что украинская сторона также испытывает нехватку операторов беспилотников и сложного оборудования.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс назвал российские дроны-камикадзе угрозой для танков Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, украинские машины сталкиваются с опасностью при передвижении вне укрытий по полям и вдоль дорог.