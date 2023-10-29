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14:57, 29 октября 2023Экономика

Германия нашла замену российскому газу в Африке

Канцлер ФРГ Шольц: Германия рассчитывает на поставки природного газа из Нигерии

Фото: Johanna Geron / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что Германия нашла замену российскому газу. В интервью изданию Punch он рассказал, что его страна рассчитывает в вопросе поставок топлива на помощь Нигерии.

«Нигерия обладает крупнейшими запасами газа в Африке. Немецкие компании заинтересованы в поставках газа из Нигерии и надеются на сотрудничество с нигерийскими газовыми компаниями», — констатировал немецкий лидер.

Он добавил, что Германия имеет серьезную потребность в природном газе и в будущем в водороде, которые необходимы для поддержания экономики страны и задач, связанных с энергетическим переходов. При этом конкретные детали контрактов, суммы и объемы поставок должны быть согласованы в ходе переговоров между нигерийскими производителями газа и немецкими газовыми трейдерами.

Заявления Шольца прозвучали в ходе начавшегося визита немецкого канцлера в Африку. В рамках этой поездки политик посетит не только Нигерию, но и Гану.

Ранее стало известно, что представители Министерства энергетики Казахстана ведут переговоры о резком увеличении объемов поставок нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». Речь идет о возможном наращивании объемов экспорта до двух миллионов баррелей в год.

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      Олег Давыдов
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