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13:38, 29 октября 2023Россия

Глава Дагестана заявил о провокациях в республике из-за событий в Газе

Глава Дагестана Меликов призвал не верить провокациям из-за событий в Газе

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Глава Дагестана Сергей Меликов обратился к жителям и призвал не поддаваться на провокации на фоне событий в секторе Газа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Призываю каждого, кто любит Дагестан и думает о его будущем, быть благоразумным и пресекать любые попытки расколоть наше общество!» — высказался глава республики.

Он рассказал, в частности, о событиях в Хасавюрте, когда группа из нескольких десятков человек пришла к отелю, где якобы находились беженцы из Израиля, с требованием выселить их. «Экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России (!), далекими от Дагестана и уж тем более от ислама, распространили воинственные призывы, на которые, к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы», — прокомментировал Меликов.

Как стало известно ранее, к гостинице «Фламинго» в Хасавюрте люди пришли с флагами Палестины, требовали выселить израильтян. Между тем администрация вывесила объявление о запрете евреям входить в здание и заявила, что они там не проживают. В то же время в отеле «Киев» сообщили, что протестующие хотели устроить рейд по номерам в поисках граждан Израиля.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Израиль в фашизме. Он рассказал, что палестинские дети обращаются к нему за помощью.

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      Алина Гончарова
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